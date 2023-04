Ein Hauch von Hollywood: Olbernhau bekommt riesigen Schriftzug

Was haben das weltberühmte Hollywood und das erzgebirgische Olbernhau gemeinsam? Kurze Antwort: nichts. Beziehungsweise noch nichts. Denn geht es nach den Machern des Purple Path, soll in Olbernhau bald ordentlich Hollywood-Flair Einzug halten. Und zwar in Form eines riesigen Schriftzuges unterhalb der Oberneuschönberger Kirche.