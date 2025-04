Ein Schatz aus dem Erzgebirge wird Kulturerbe: Was sich die Holzkunsthersteller nun erhoffen

Die Aufnahme der Holzkunst aus dem Erzgebirge in das bundesweite Kulturerbeverzeichnis wurde auch in Seiffen gefeiert. Doch welche Möglichkeiten bringt der Eintrag für die Hersteller mit sich?

Es ist ein Adelsschlag für eine ganze Branche: Die Holzkunst aus dem Erzgebirge wurde in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Das wurde am Donnerstag in Seiffen groß gefeiert. Auf einem Podium erklärte unter anderem der Nürnberger Kunsthistoriker Dr. Urs Latus die Jahrhunderte alte Tradition und globale...