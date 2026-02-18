Einbruch ins Schnitzerheim Marienberg: Sind es Serientäter?

Marienberg
Schon wieder wurde in ein Vereinsheim eingebrochen. Schon wieder wurden im Erzgebirge geschnitzte Figuren geklaut. Die Polizei prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.
Sie stiegen durch Fenster ein, klauten geschnitzte Figuren und machten sich unbemerkt aus dem Staub: Die Parallelen sind unverkennbar. Damit stellt sich die Frage: Sind im Erzgebirge Serientäter am Werk?
