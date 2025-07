Einbruchserie hält Olbernhau in Atem: Polizei zieht Konsequenzen

Die Täter sind in fünf Unternehmen eingestiegen. Olbernhaus Bürgermeister Jörg Klaffenbach sagt: „So kann es nicht weitergehen.“ Denn es sind nicht die ersten Einbrüche dieser Art.

Als Marco Klemm am Morgen des 3. Juli gegen 5.45 Uhr seinen Holzmarkt an der Dörfelstraße in Olbernhau betritt, traut er seinen Augen kaum. Fenster und Türen sind aufgebrochen. Im Büro wurden sämtliche Schränke durchwühlt, umgeworfen, Schubladen liegen auf dem Boden. Selbst ein massiver Stahlschrank mit einer Dreifachverriegelung musste...