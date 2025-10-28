Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Einkaufsmarkt in Olbernhau ist mit Graffiti beschmiert worden.
Bild: Symbolfoto: Jan Woitas/dpa
Marienberg
Einkaufsmarkt im Erzgebirge mit Graffiti beschmiert
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Die Polizei ermittelt in dem Olbernhauer Fall wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.

Olbernhau.

Unbekannte haben in den zurückliegenden Wochen die rückseitige Fassade eines Einkaufsmarktes am Gessingplatz in Olbernhau mit verschiedenfarbigen Graffiti beschmiert. Bekannt wurde das bei der Polizei am Dienstagmorgen, 8 Uhr, ist einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Chemnitz zu entnehmen. Auf einer Länge von ungefähr 50 Metern haben die Täter demnach diverse Schriftzüge, Buchstabenkombinationen und Symbole angebracht, darunter befinden sich auch drei Hakenkreuze. Der entstandene Sachschaden wurde mit rund 5000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung. (bz)

