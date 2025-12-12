MENÜ
Bianca Friedrich (l.) und Eva Böttcher zeigen einige der Geschenktüten, die zu Weihnachten an Hilfebedürftige verteilt werden.
Bianca Friedrich (l.) und Eva Böttcher zeigen einige der Geschenktüten, die zu Weihnachten an Hilfebedürftige verteilt werden. Bild: Michael Felber
Marienberg
Einsamkeit besiegen: Wie die Diakonie Menschen im Erzgebirge zu Weihnachten hilft
Von Michael Felber
Mit einer Spendenaktion will die Diakonie Menschen erreichen, die Weihnachten sonst im Schatten verbringen. Die Gründe für ihre Einsamkeit sind vielfältig.

Während für die meisten das Beschenken und das gemeinsame Festessen zu Weihnachten selbstverständlich sind, gibt es nicht wenige Menschen, die aufgrund seelischer Erkrankungen oder wegen Familienstreitigkeiten über die Feiertage einsam sind. Für solche Betroffene hat die Diakonie Marienberg ihr Projekt „Heilig Abend nicht allein sein“...
