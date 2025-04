Einsatz in Olbernhau: Feuer bricht in Absauganlage eines Industriebetriebs aus

Ein Brand ist am Donnerstag in einem Olbernhauer Unternehmen ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Was noch bekannt ist.

Mehrere freiwillige Feuerwehren sind am Donnerstag wegen eines Brandes in einem Olbernhauer Industriebetrieb an der Dörfelstraße ausgerückt. Laut Olbernhaus Stadtwehrleiter Steffen Kliem war das Feuer in einer Absauganlage des Unternehmens ausgebrochen. „Die Werkshalle war bereits evakuiert, als wir am Einsatzort eintrafen. Alle Mitarbeiter... Mehrere freiwillige Feuerwehren sind am Donnerstag wegen eines Brandes in einem Olbernhauer Industriebetrieb an der Dörfelstraße ausgerückt. Laut Olbernhaus Stadtwehrleiter Steffen Kliem war das Feuer in einer Absauganlage des Unternehmens ausgebrochen. „Die Werkshalle war bereits evakuiert, als wir am Einsatzort eintrafen. Alle Mitarbeiter...