MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Feuerwehr löschte einen Brand in Olbernhau.
Die Feuerwehr löschte einen Brand in Olbernhau. Bild: Symbolfoto: Soeren Stache/dpa
Die Feuerwehr löschte einen Brand in Olbernhau.
Die Feuerwehr löschte einen Brand in Olbernhau. Bild: Symbolfoto: Soeren Stache/dpa
Update
Marienberg
Einsatz in Olbernhau: Feuerwehr löscht nächtlichen Brand im Wohnhaus
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei konnte eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung ausschließen.

Bewohner eines Einfamilienhauses an der Dittmannsdorfer Straße in Olbernhau haben am Sonntagabend einen Brand in einem Keller des Gebäudes bemerkt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden umgehend informiert und begaben sich zum Ort des Geschehens. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt und verließen das Haus eigenständig. Die Feuerwehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
1 min.
Brandstiftung: Gestohlener Motorroller in Siebenlehn angezündet
Feuerwehrleute löschten in Siebenlehn einen brennenden Roller und ein Boot.
Ein Motorroller wurde in Nossen gestohlen. In Großschirma wurde er an einen Bootsanhänger gelehnt und angezündet. Was die Folgen waren.
Lutz Kirchner
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
16:13 Uhr
3 min.
Anwohnerin warnt vor Giftköder auf Chemnitzer Schillerplatz
Schneckenkorn auf der Wiese am Schillerplatz. Wer hat es verteilt?
Eine Hundehalterin entdeckt blaue Pellets und tippt auf Rattengift, mit dem Hunde geschädigt werden sollen. Das sei es nicht, sagt ein Schädlingsbekämpfer. Gefährlich sei der Stoff aber trotzdem.
Christian Mathea
16:06 Uhr
3 min.
Selenskyj besteht auf EU-Beitritt für Ukraine schon 2027
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine EU-Mitgliedschaft für sein Land schon 2027 als wichtige Sicherheitsgarantie. (Archivbild)
Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt beim österreichischen Kanzler Stocker für einen raschen EU-Beitritt der Ukraine. Die Mitgliedschaft sieht er als Sicherheitsgarantie für sein Land.
29.12.2025
1 min.
Papiertonne in Plauen steht in Flammen
Feuerwehrleute löschten einen brennenden Papiercontainer im Ortsteil Neundorf.
Der Behälter stand an der Schulstraße. Die Feuerwehr und Polizei eilten zum Ort des Geschehens.
Lutz Kirchner
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
Mehr Artikel