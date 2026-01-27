Einsatz in Olbernhau: Feuerwehr löscht nächtlichen Brand im Wohnhaus

Ein Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei konnte eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung ausschließen.

Bewohner eines Einfamilienhauses an der Dittmannsdorfer Straße in Olbernhau haben am Sonntagabend einen Brand in einem Keller des Gebäudes bemerkt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden umgehend informiert und begaben sich zum Ort des Geschehens. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt und verließen das Haus eigenständig. Die Feuerwehr...