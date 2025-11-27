Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bis zum 4. Januar lädt die rund 200 Quadratmeter große Eisbahn in Olbernhau zum Schlittschuhlaufen ein.
Bis zum 4. Januar lädt die rund 200 Quadratmeter große Eisbahn in Olbernhau zum Schlittschuhlaufen ein. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Eislauf im Erzgebirge: Eisbahn öffnet für Besucher und Gruppen
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Olbernhau bietet Eislaufspaß bis Januar. Die Eisbahn ist täglich für alle offen, mit speziellen Zeiten für Gruppen. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder 3 Euro. 10er-Karten für Vielnutzer sind neu.

Die Innenstadt von Olbernhau ist seit Donnerstag wieder Anziehungspunkt für Eislauffans. Bis zum 4. Januar 2026 lädt die rund 200 Quadratmeter große Eisbahn an der Goethestraße/Ecke Grünthaler Straße zum Schlittschuhlaufen ein.
