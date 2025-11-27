Eislauf im Erzgebirge: Eisbahn öffnet für Besucher und Gruppen

Marienberg
Olbernhau bietet Eislaufspaß bis Januar. Die Eisbahn ist täglich für alle offen, mit speziellen Zeiten für Gruppen. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder 3 Euro. 10er-Karten für Vielnutzer sind neu.
Die Innenstadt von Olbernhau ist seit Donnerstag wieder Anziehungspunkt für Eislauffans. Bis zum 4. Januar 2026 lädt die rund 200 Quadratmeter große Eisbahn an der Goethestraße/Ecke Grünthaler Straße zum Schlittschuhlaufen ein.
