Eltern atmen auf: Marienberger Kindertagesstätte Buratino ist vorerst gerettet

Stadt, Träger und Eltern haben einen Kompromiss gefunden. Die Kita wird deutlich verkleinert und kann damit erhalten bleiben. Doch eine endgültige Lösung ist das nicht.

Es geht um viel, um nichts weniger als die Zukunft der Marienberger Kindertagesstätte Buratino. Mario Held von der Elterninitiative Buratino verfolgt mit anderen Eltern die Abstimmung der Stadträte. Kurz darauf ist klar: Die Kita bleibt vorerst erhalten. Den Eltern fällt ein Stein vom Herzen.