Die Bundespolizei hat in Reitzenhain unter anderem einen Mann kontrolliert, gegen den ein Strafvollstreckungshaftbefehl vorlag.
Die Bundespolizei hat in Reitzenhain unter anderem einen Mann kontrolliert, gegen den ein Strafvollstreckungshaftbefehl vorlag. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Erzgebirge: 25-Jähriger zahlt Strafe und kann weiterreisen
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Ersatzweise hätte der Mann 16 Tage im Gefängnis verbringen müssen.

Reitzenhain.

Die Bundespolizei hat in den vergangenen Tagen in Reitzenhain mehrere Personen kontrolliert, die unerlaubt einreisen wollten, gegen die Haftbefehl vorlag beziehungsweise gegen die ein Fahrverbot vorlag. So kontrollierten die Beamten einen 25-jährigen Deutschen, gegen den ein Strafvollstreckungshaftbefehl vorlag, nach dem er 560 Euro zu zahlen hatte oder eine 16-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten musste. Er bezahlte und konnte weiterreisen. Ein 46-jähriger Rumäne reiste mit einem in Deutschland zugelassenen Pkw ein. Die Überprüfung ergab, dass gegen den Mann ein Fahrverbot vorlag: Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurden zwei Ukrainer und ein Afghane kontrolliert, die versuchten, unerlaubt einzureisen. (bz)

