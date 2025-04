Erzgebirge: Auto auf Krankenhausparkplatz beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Olbernhau.

Die Polizei in Marienberg sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall in Olbernhau geben können. Dieser hat sich in der Zeit zwischen dem 13. April, 22.30 Uhr, und dem 14. April, 13 Uhr, auf dem Parkplatz des Klinikums Olbernhau, Krankenhausstraße 3A, ereignet. Wie die Polizei mitteilt, musste der Besitzer eines orangefarbenen Renault Scenic bei der Rückkehr zu seinem geparkten Fahrzeug feststellen, dass sich an der Fahrertür, der linken Hintertür und dem Kotflügel eine Delle sowie Kratzer befanden. Der Verursacher verließ die Unfallstelle pflichtwidrig, am Renault entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Marienberg unter der Telefonnummer 03735 6060 entgegen. (bz)