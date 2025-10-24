Erzgebirge: Bei der Einreise festgenommen

Marienberg
Gegen einen 34-Jährigen lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.
Nach der Einreisekontrolle in Reitzenhain ist es für einen 34-Jährigen zum Haftrichter gegangen. Wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Freitag mitteilt, wurde der ukrainische Staatsangehörige am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr von Bundespolizisten am Grenzübergang in dem Marienberger Ortsteil kontrolliert. Die fahndungsmäßige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.