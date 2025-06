Erzgebirge: Bruder zahlt für 25-Jährigen offene Geldstrafe

Bei dem albanischen Staatsangehörigen lag ein offener Haftbefehl vor. Er war in Reitzenhain kontrolliert worden.

Seine Reise fortsetzen konnte jüngst ein 25-jähriger Albaner, nachdem sein Bruder einen offenen Geldbetrag für ihn in einem Polizeirevier in Hamburg bezahlt hatte. Passiert war folgendes: Bundespolizisten hatten ihn und einen weiteren Albaner (31) am Vormittag des 26. Juni am Grenzübergang in Reitzenhain kontrolliert. Sie stellten fest, dass bei dem 25-Jährigen ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg wegen unerlaubten Aufenthalts vorlag. Sein Bruder zahlte den offenen Geldbetrag von über 820 Euro. Der Mann konnte seine Reise fortsetzen. Bei der Kontrolle seines Begleiters stellte sich heraus, dass bei ihm ein Einreise- und Aufenthaltsverbot bis Ende September vorliegt. Er wurde abgeschoben. (bz)