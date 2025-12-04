Erzgebirge: Bundespolizei erwischt Einreisende mit Haftbefehl

Am Grenzübergang Reitzenhain wurde ein Bulgare von der Polizei kontrolliert. Ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen lag vor. Die Geldstrafe von 1800 Euro wurde von seinem Arbeitgeber bezahlt.

Die Bundespolizei hat am Mittwochmorgen um 6 Uhr einen 33-jährigen mazedonischen Staatsbürger am Grenzübergang Reitzenhain kontrolliert. Nach Angaben der Bundespolizeidirektion Chemnitz bestand gegen ihn ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann zahlte eine Geldstrafe von über 800 Euro und konnte er seine Reise fortsetzen.