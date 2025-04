Erzgebirge: Bundespolizei treibt Geldstrafe ein

Ein Slowake konnte bezahlen und seine Reise fortsetzen.

Reitzenhain.

Die Bundespolizei hat erneut einen Haftbefehl am Grenzübergang in Reitzenhain vollstreckt. Am 29. März wurde demnach gegen 1.15 Uhr ein 30-jähriger slowakischer Staatsangehöriger kontrolliert. Die Überprüfung ergab eine Ausschreibung zum Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe von mehr als 550 Euro aufbringen und seine Reise fortsetzen, heißt es in der Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Chemnitz. Erst am vergangenen Freitag musste ein Rumäne mehr als 2200 Euro zahlen, um in das Bundesgebiet einreisen zu können. Auch bei ihm war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Memmingen wegen Diebstahls offen. (bz)