Erzgebirge: Bundespolizei vollstreckt am Grenzübergang Haftbefehle

Alle Personen können ihre offenen Geldstrafen bezahlen und weiterreisen.

Die Bundespolizei hat erneut Haftbefehle am Grenzübergang in Reitzenhain vollstreckt. So ergab am 11. Januar gegen 4.30 Uhr die Überprüfung eines 24-jährigen rumänischen Staatsangehörigen eine Ausschreibung zum Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Würzburg wegen Diebstahls. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe von 800...