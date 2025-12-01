Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bundespolizisten haben bei Einreisekontrollen am Grenzübergang in Reitzenhain mehrere Haftbefehle vollstreckt.
Bundespolizisten haben bei Einreisekontrollen am Grenzübergang in Reitzenhain mehrere Haftbefehle vollstreckt.
Marienberg
Erzgebirge: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle und nimmt drei Personen fest
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein 28-jähriger Rumäne kann am Grenzübergang Reitzenhain seine Geldstrafe nicht zahlen. Der Weg führt ihn direkt in die Justizvollzugsanstalt. Seine Begleiterin und ein Ungar kommen ebenfalls in Haft.

Die Bundespolizei hat am Sonntag mehrere Haftbefehle am Grenzübergang in Reitzenhain vollstreckt. Wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Montag in einer Pressemeldung berichtete, wurden 11.20 Uhr zwei rumänische Staatsangehörige kontrolliert.
