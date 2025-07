Erzgebirge: Einbrecher lassen Bargeld und Zigaretten mitgehen

Nach dem Einbruch in Olbernhau ermittelt die Polizei zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

Olbernhau.

Auf Bargeld und Zigaretten hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die am 1. Juli gegen 1.20 Uhr über ein Fenster in einen Fachmarkt an der Freiberger Straße in Olbernhau eingebrochen sind. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am 2. Juli berichtet, drangen die Einbrecher anschließend in ein Büro ein und entwendeten Bargeld und eine derzeit noch nicht bekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. Es entstand ein Stehlschaden von mehreren Tausend Euro. Der einbruchsbedingte Sachschaden beziffert sich ersten Schätzungen zufolge auf 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizeidirektion Chemnitz abschließend. (bz)