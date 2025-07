Erzgebirge: Einreise endet in Justizvollzugsanstalt

Ein 22-jähriger Rumäne konnte bei der Einreise in Reitzenhain seine Geldstrafe nicht begleichen.

Reitzenhain.

In einer Justizvollzugsanstalt endete die Einreise eines 22-jährigen Rumänen, der in der Nacht zu Dienstag in Reitzenhain kontrolliert wurde. Er war vom Amtsgericht Fürstenfeldbruck wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Geldstrafe von 1200 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verurteilt worden. Er konnte die offene Geldstrafe nicht begleichen, so die Bundespolizei. Zudem wurden am Montag zwei ukrainische Staatsangehörige im Alter von 44 und 46 Jahren in die Tschechische Republik zurückgewiesen. Beide wiesen sich mit gültigen Reisepässen, jedoch ohne Aufenthaltstitel aus. Eine Überprüfung ergab zudem, dass beide ihren Schutzstatus in Rumänien freiwillig aufgegeben hatten. (bz)