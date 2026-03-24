MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Grenzkontrolle: Eine Bundespolizistin bei der Arbeit.
Grenzkontrolle: Eine Bundespolizistin bei der Arbeit. Symbolfoto: Paul Glaser/dpa
Grenzkontrolle: Eine Bundespolizistin bei der Arbeit.
Grenzkontrolle: Eine Bundespolizistin bei der Arbeit. Symbolfoto: Paul Glaser/dpa
Marienberg
Erzgebirge: Einreise nach Deutschland endet in Justizvollzugsanstalt
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann wurde am Grenzübergang Reitzenhain nach der Überprüfung seiner Personalien festgenommen. Was gegen den 69-Jährigen vorlag.

Für einen 69-jährigen tschechischen Staatsangehörigen endete die Einreise nach Deutschland mit der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, ist der Mann am Montagabend gegen 19.50 Uhr am Grenzübergang in Reitzenhain kontrolliert worden. Bei der Überprüfung seiner...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.03.2026
1 min.
Grenzkontrolle im Erzgebirge: Einreise endet in Justizvollzugsanstalt
Eine Beamtin der Bundespolizei hält einen Transporter am Grenzübergang zur Kontrolle an.
Beim Überprüfen der Dokumente eines Moldauers (39) am Grenzübergang Reitzenhain stellten Bundespolizisten zwei Ausschreibungen zur Strafvollstreckung fest. Was weiter geschah.
Holk Dohle
17.03.2026
1 min.
Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle an Grenzübergang im Erzgebirge
Die Bundespolizei hat am Grenzübergang Reitzenhain erneut Haftbefehle vollstreckt.
Bei der Kontrolle eines Polen wurde festgestellt, dass er gegen das Waffengesetz verstoßen hatte. Eine Tschechin wurde wegen Diebstahls gesucht.
Holk Dohle
24.03.2026
2 min.
Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie.
In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.
Anna Neef
06:00 Uhr
6 min.
Neue Attraktionen: Damit warten die Freizeitparks auf
Jan Völkel am neuen Multi Launch Water Coaster im Freizeitpark Plohn. Für die Wasser-Achterbahn investiert der Familienbetrieb zum 30. Jubiläum des Parks mehr als zwölf Millionen Euro.
Wasser-Achterbahn mit Katapultstart, Dino-Giganten und Skywalk: Fans von Freizeitparks können sich auf einige Neuerungen freuen. Mit einem Kniff lässt sich auch beim Eintritt sparen.
Dörthe Hein und Andreas Hummel, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Hohe Kosten, wenig Geld: Sachsens Theater unter Sparzwang
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. (Archivbild)
Sachsens Theater plagen seit Jahren finanzielle Sorgen. Steigende Kosten und knappe Kassen bringen viele Häuser zunehmend in Bedrängnis. Der Bühnenverein warnt vor Einschnitten - und fordert Lösungen.
Katrin Mädler und Anett Böttger, dpa
24.03.2026
2 min.
Vorstoß im Bundesrat: So will Sachsen jetzt die Spritpreise senken
Der Iran-Krieg und die Folgen: Hohe Spritpreise belasten Verbraucher und Wirtschaft. Aus Sachsen kommt jetzt ein Vorstoß zu Steuersenkungen.
Wirtschaftsminister Panter will an die Steuern ran, um die hohen Preise für Benzin und Diesel schnell zu senken. Diesen Plan bringt der Freistaat am Freitag in den Bundesrat ein.
Oliver Hach
Mehr Artikel