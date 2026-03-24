Erzgebirge: Einreise nach Deutschland endet in Justizvollzugsanstalt

Marienberg
Ein Mann wurde am Grenzübergang Reitzenhain nach der Überprüfung seiner Personalien festgenommen. Was gegen den 69-Jährigen vorlag.
Für einen 69-jährigen tschechischen Staatsangehörigen endete die Einreise nach Deutschland mit der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, ist der Mann am Montagabend gegen 19.50 Uhr am Grenzübergang in Reitzenhain kontrolliert worden. Bei der Überprüfung seiner...
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