Erzgebirge: Einreisen enden in Gefängnis

Eine Frau und zwei Männer wurden nach Kontrollen in Reitzenhain und Oberwiesenthal in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Reitzenhain/Oberwiesenthal.

Für eine Frau und zwei Männer haben Kontrollen an den Grenzübergängen in Reitzenhain und Oberwiesenthal am 4. Juni in einer Justizvollzugsanstalt (JVA) geendet. Gegen 21.30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten in Reitzenhain am Grenzübergang zwei ungarische Staatsangehörige (43/35). Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen beide Männer Ausschreibungen zur Strafvollstreckung vorliegen. Gegen den 43-Jährigen lag eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Traunstein vor. Er war vom Amtsgericht Laufen wegen verbotener Ein- und Ausfuhr von Cannabis zu einer Geldstrafe von 677,50 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verurteilt worden. Wegen Bedrohung war der 35-Jährige vom Amtsgericht Altötting zu einer Geldstrafe von 1127,50 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 17 Tagen verurteilt worden. Beide konnten die offene Geldstrafe vor Ort nicht begleichen und wurden in eine JVA eingeliefert.