MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Silke Schulze, Heidi Franke, Jens und Ramona Drechsel (von links) an ihren Gelben Tonnen.
Silke Schulze, Heidi Franke, Jens und Ramona Drechsel (von links) an ihren Gelben Tonnen. Bild: Andreas Bauer
Silke Schulze, Heidi Franke, Jens und Ramona Drechsel (von links) an ihren Gelben Tonnen.
Silke Schulze, Heidi Franke, Jens und Ramona Drechsel (von links) an ihren Gelben Tonnen. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Erzgebirge: Entsorger holt Müll nicht ab, dann geht alles ganz schnell
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ärger um die Gelben Tonnen im Marienberger Ortsteil Rittersberg: Anwohner wussten nicht mehr wohin mit ihrem Müll. Nicht nur sie waren betroffen.

Tagelang sind die Gelben Tonnen nicht geleert worden, doch nun ging alles ganz schnell. Jens Drechsel aus dem Marienberger Ortsteil Rittersberg ist erleichtert. Er hatte sich zunächst vergeblich an den Entsorger Kreislaufwirtschaft Kühl gewandt, war sogar auf den nächsten Abholtermin vertröstet worden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
13:25 Uhr
2 min.
Eintracht in Baku mit "Riesen-Riesen-Chance"
Eintracht-Interimscoach Dennis Schmitt (r.): In Baku gefordert.
Nach der Trennung von Dino Toppmöller soll Dennis Schmitt die Eintracht wieder in Form bringen. In Aserbaidschan hat der bisherige U21-Coach aber kaum noch Stürmer.
19.01.2026
3 min.
„Momentan sind wir noch auf der Insel der Glückseligen“: Dorf im Erzgebirge erzielt Rekord-Einnahmen
Für Crottendorf lief das Jahr 2025 wirklich gut. Ein Hauptgrund war die Gewerbesteuer.
Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 ein gutes Jahr für Crottendorf. Daher wird an einem Millionenprojekt festgehalten. Wofür 2026 noch Geld ausgegeben werden soll.
Annett Honscha
13:24 Uhr
4 min.
Krankheitsausfälle im Job weiter hoch - zu hoch?
Kanzler Merz hat einen hohen Krankenstand kritisiert - Gewerkschaften mahnen. (Archivbild)
Erkältungen, psychische Probleme, Rückenschmerzen: Fehlzeiten von Beschäftigten wegen Krankheit halten sich hartnäckig, wie neue Daten zeigen. Sollten strengere Regeln für Krankschreibungen her?
Sascha Meyer, dpa
03.01.2026
4 min.
Gelbe Tonne statt Säcke: So lief die Testphase im Vogtlandkreis bisher und so geht es jetzt weiter
In den Testkommunen sind die gelben Säcke Geschichte.
In vielen deutschen Kommunen ist die gelbe Tonne Standard. Im Vogtlandkreis dominieren noch die Säcke. Fünf Testregionen beteiligen sich seit einem Jahr an einem Pilotprojekt.
Jonas Patzwaldt
05.01.2026
3 min.
Ein Jahr gelbe Tonne statt gelber Sack: Vogtländer diskutieren die „Test-Tonne“
Vielerorts ist die gelbe Tonne bereits Standard - im Vogtlandkreis allerdings noch nicht flächendeckend.
In einigen Modellkommunen führte der Vogtlandkreis vor einem Jahr die Entsorgung via gelber Tonne ein. Eine endgültige Entscheidung zur Umstellung steht noch aus. Doch wie empfinden die Bürger das System?
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel