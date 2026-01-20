Erzgebirge: Entsorger holt Müll nicht ab, dann geht alles ganz schnell

Ärger um die Gelben Tonnen im Marienberger Ortsteil Rittersberg: Anwohner wussten nicht mehr wohin mit ihrem Müll. Nicht nur sie waren betroffen.

Tagelang sind die Gelben Tonnen nicht geleert worden, doch nun ging alles ganz schnell. Jens Drechsel aus dem Marienberger Ortsteil Rittersberg ist erleichtert. Er hatte sich zunächst vergeblich an den Entsorger Kreislaufwirtschaft Kühl gewandt, war sogar auf den nächsten Abholtermin vertröstet worden.