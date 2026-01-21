MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die B 174 war nach dem Unfall für rund 30 Minuten voll gesperrt.
Die B 174 war nach dem Unfall für rund 30 Minuten voll gesperrt. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Die B 174 war nach dem Unfall für rund 30 Minuten voll gesperrt.
Die B 174 war nach dem Unfall für rund 30 Minuten voll gesperrt. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Marienberg
Erzgebirge: Fahrer und Kind bei Unfall auf B 174 verletzt
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Autofahrer (41) kam auf der B 174 bei Marienberg von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Im Auto saß auch ein zehnjähriges Mädchen.

Ein 41-jähriger Autofahrer und ein zehnjähriges Mädchen sind am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 174 bei Marienberg leicht verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit. Der Mann war gegen 14.50 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert, schilderte ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
15:00 Uhr
1 min.
Crash im Erzgebirge: Renault kollidiert mit Toyota – ein Verletzter
Der Unfall hat sich am Montagabend in Schwarzenberg ereignet.
Ein Unfall in Schwarzenberg endete mit einem Sachschaden von 8000 Euro. Doch wie kam es zur Kollision an der Einmündung Am Silbergang zur Erzstraße?
Holk Dohle
16:48 Uhr
5 min.
Mutmaßliche Russland-Spionin in Berlin gefasst
Die Beschuldigte soll Kontakt in die russische Botschaft unterhalten haben.
Eine Agentin, zwei Ex-Bundeswehrangehörige und ein Kontakt in der russischen Botschaft? Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionage für Moskau - und lässt eine Verdächtige festnehmen.
Jacqueline Melcher, Anne-Beatrice Clasmann und Carsten Hoffmann, dpa
08.01.2026
1 min.
Unfall in Roßwein: Mercedes-Fahrer missachtet Vorfahrt – 21.000 Euro Schaden
Ein Mercedes-Transporter hat am Mittwoch in Roßwein einen Unfall verursacht.
Eine Kollision auf der Bundesstraße 169 in Roßwein wird teuer: Auf einer Kreuzung kollidierten zwei Transporter. Wie es zum Unfall kam.
Holk Dohle
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
16:48 Uhr
1 min.
EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zolldeal mit USA
Die US-Androhung von Extrazöllen im Zusammenhang mit Grönland ist Grund für den Stopp. (Archivbild)
Das Europäische Parlament hat die Arbeiten zur Umsetzung des im vergangenen Jahr vereinbarten Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt. "Mit der Androhung von Extrazöllen im...
Mehr Artikel