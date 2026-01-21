Erzgebirge: Fahrer und Kind bei Unfall auf B 174 verletzt

Ein Autofahrer (41) kam auf der B 174 bei Marienberg von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Im Auto saß auch ein zehnjähriges Mädchen.

Ein 41-jähriger Autofahrer und ein zehnjähriges Mädchen sind am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 174 bei Marienberg leicht verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit. Der Mann war gegen 14.50 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert, schilderte ein...