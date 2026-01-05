Erzgebirge: Fahrer versucht sich offenbar Kontrolle zu entziehen

Marienberg
Zuvor war das schneebedeckte Auto einer Polizeistreife in Marienberg aufgefallen.
Schneebedeckt unterwegs gewesen ist am Sonntagabend in Marienberg ein Audi, was einer Polizeistreife auffiel. Das Auto sollte einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden, der sich der Fahrer offenbar versuchte zu entziehen. Trotz winterlicher Fahrbahnverhältnisse fuhr er mit hoher Geschwindigkeit und eine rote Ampel missachtend davon....
