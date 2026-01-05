MENÜ
Ein Audi-Fahrer hat versucht, sich einer Kontrolle zu entziehen.
Ein Audi-Fahrer hat versucht, sich einer Kontrolle zu entziehen. Bild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Marienberg
Erzgebirge: Fahrer versucht sich offenbar Kontrolle zu entziehen
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zuvor war das schneebedeckte Auto einer Polizeistreife in Marienberg aufgefallen.

Schneebedeckt unterwegs gewesen ist am Sonntagabend in Marienberg ein Audi, was einer Polizeistreife auffiel. Das Auto sollte einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden, der sich der Fahrer offenbar versuchte zu entziehen. Trotz winterlicher Fahrbahnverhältnisse fuhr er mit hoher Geschwindigkeit und eine rote Ampel missachtend davon....
