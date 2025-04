Erzgebirge: Fahrerin alkoholisiert im Auto unterwegs

Der Atemalkoholtest bei der Frau ergab in Großrückerswalde 1,7 Promille.

Großrückerswalde.

In der Marienberger Straße (Staatsstraße 221) in Großrückerswalde haben Polizisten am Dienstagabend gegen 21.10 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Citroën unter die Lupe genommen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwochnachmittag mitteilt, nahmen die Beamten dabei Alkoholgeruch bei der Fahrerin des Wagens wahr. Ein bei der Frau vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Für die deutsche Staatsangehörige folgten im Anschluss an den Atemalkoholtest eine Blutentnahme, die Sicherstellung ihres Führerscheines sowie ebenfalls eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, heißt es in der Pressemitteilung der Polizeidirektion Chemnitz abschließend. (bz)