Erzgebirge: Fahrzeuggespann schleudert in Gegenverkehr

Marienberg/Reitzenhain.

Sachschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 174 bei Marienberg entstanden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag berichtet, war am 31. August gegen 19.20 Uhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Ford-Kleintransporter samt Anhänger auf der B 174 in Richtung Chemnitz unterwegs. Auf einer Gefällestrecke schaukelte sich der Anhänger auf, der Kleintransporter kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Danach geriet das Fahrzeuggespann ins Schleudern, drehte sich und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes (Fahrerin: 21). Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, ist der Pressemitteilung der Polizeidirektion weiter zu entnehmen. (bz)