Erzgebirge: Farce vor Gericht – Angeklagter unterstellt Richter Tötungsabsicht und Terrorismus

Mehrfach musste die Verhandlung am Marienberger Amtsgericht unterbrochen werden. Aus einem Karton voller Beutel und Klopapier zog der Angeklagte plötzlich einen Antrag hervor – dann wurde es verrückt.

Kurz nach Verhandlungsbeginn wurde am Montag im Marienberger Amtsgericht klar: Dieser Prozess wird ungewöhnlich. Der Angeklagte musste zunächst aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Zwickau geholt werden. Gut eine Stunde später wurde der Erzgebirger in Hand- und Fußfesseln in den Saal geführt. Doch kaum war der Mann seine Ketten los,...