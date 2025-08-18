Erzgebirge: Für 27-Jährigen endet Einreise im Gefängnis

Er hatte noch eine Freiheitsstrafe zu verbüßen. Weitere Männer durften weiterreisen, nachdem ihre Geldstrafen beglichen worden waren.

Reitzenhain. Am Grenzübergang Reitzenhain sind am Wochenende mehrere Personen kontrolliert worden, gegen die Haftbefehle vorlagen - nicht alle konnten ihre Geldstrafen bezahlen. Zudem wollte ein Mann keine Papiere vorzeigen, was für ihn ebenfalls Folgen hatte.

Am Morgen des 15. August kontrollierten Bundespolizisten einen Bulgaren. Gegen den 31-Jährigen lag ein offener Strafvollstreckungshaftbefehl wegen Betruges vor. Sein Schwager konnte die mehr als 1400 Euro in Erfurt einzahlen.

Vergehen gegen das Waffengesetz

Am Nachmittag ergab die Überprüfung eines polnischen Staatsangehörigen bei der Einreise, dass bei dem 27 Jahre alten Mann eine Ausschreibung wegen Wohnungseinbruchdiebstahls vorlag. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Dresden gebracht, er hat noch eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten zu verbüßen. Am Morgen des 17. August konnte zudem ein Rumäne weiterreisen, nachdem ein Bekannter seine Geldstrafe in Höhe von 3700 Euro in Augsburg gezahlt hatte. Bei dem 36-Jährigen war noch ein Strafvollstreckungshaftbefehl wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz offen. Ebenfalls am 17. August wurde ein 24 Jahre alter Rumäne kontrolliert. Auch hier war ein Haftbefehl wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz offen. Die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro beglich ein Freund in Kiel.

Drogenschnelltest verläuft positiv

Am Morgen des 15. August wurde außerdem ein Fahrzeug mit tschechischer Zulassung angehalten. Darin befanden sich drei Tschechen: der 31-jährige Fahrer sowie zwei weitere Männer (45/57). Der Fahrer wollte keine Ausweisdokumente vorlegen und nach Tschechien umkehren. Ein Alkoholtest bei ihm verlief negativ, ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine. Die Identität wurde mit Hilfe der tschechischen Behörden überprüft, wobei bekannt wurde, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde auf dem Beifahrersitz eine Plastiktüte mit Resten von Cannabis entdeckt. Im Kofferraum befand sich ein Rucksack mit mehreren Betäubungsmittel-Utensilien, und zwischen Mittelkonsole und Fahrersitz wurde ein Schlagring gefunden. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen der Einfuhr von Cannabis eingeleitet. (bz)