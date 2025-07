Erzgebirge: Für drei Männer endet Einreise im Gefängnis

Drei Männer konnten in Reitzenhain ihre offenen Geldstrafen nicht bezahlen. Ein weiterer Mann konnte dies, er durfte einreisen.

Reitzenhain.

Für drei Männer endete am Wochenende die Einreise nach Deutschland über Reitzenhain mit der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt (JVA), da sie ihre offenen Geldstrafen nicht begleichen konnten. Ein weiterer Mann konnte dies, er durfte weiterfahren. Wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Montag mitteilt, kontrollierten die Beamten zunächst am Samstagmorgen einen 35-jährigen Bulgaren. Dabei stellten sie eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung fest. Er hatte eine offene Geldstrafe von 536 Euro zu zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen. Da er nicht zahlungsfähig war, wurde er in eine JVA eingeliefert.