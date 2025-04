Erzgebirge: Geldstrafe gezahlt - Weiterreise dennoch verboten

Ein 36-Jähriger konnte seine Geldstrafe in Reitzenhain begleichen, allerdings war er wieder ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Reitzenhain.

Zwar konnte ein Spanier jüngst seine offene Geldstrafe am Grenzübergang in Reitzenhain zahlen, weiterfahren durfte er aber trotzdem noch nicht. Passiert war folgendes: Der spanische Staatsangehörige wurde am 28. April kurz vor 13 Uhr von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrolliert. Gegen den 36-Jährigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Weiden wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung vor. Die Geldstrafe von mehr als 3700 Euro konnte der Spanier aufbringen, aber er konnte seine Reise noch nicht fortsetzen, ist der Mitteilung der Bundespolizeiinspektion weiter zu entnehmen. Da er erneut ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, wurde er an Einsatzkräfte der Landespolizei übergeben. (bz)