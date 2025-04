Erzgebirge: Geschäftsführerin verlässt Seiffener Drechslergenossenschaft

Seit 2012 hat Juliane Kröner die Funktion des geschäftsführenden Vorstandes inne. Am 1. Mai übergibt sie die Funktion an zwei neue Vorstände.

An der Spitze der Seiffener Drechslergenossenschaft (Dregeno) wird es einen Wechsel geben. Geschäftsführerin Juliane Kröner wird ihre Funktion am 1. Mai 2025 an zwei neue Vorstände übergeben und das Unternehmen zum 31. Dezember 2025 vollständig verlassen. Damit sei ein geordneter und langfristig vorbereiteter Übergang in der Führung der...