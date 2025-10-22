Erzgebirge: Greifvogel verendet in Tellerfalle

Kinder haben das Tier in Lippersdorf gefunden.

Am frühen Dienstagabend ist bei der Polizei bekannt geworden, dass Kinder einen verendeten Greifvogel (vermutlich Bussard) in Lippersdorf entdeckt hatten. Einsatzkräfte des Polizeireviers Marienberg stellten daraufhin fest, dass das Tier in einer Tellerfalle gefangen und verendet war. Die Anwendung von Tellerfallen, auch Tellereisen genannt, ist...