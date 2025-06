Erzgebirge: Grünthaler Sommer startet mit Weinfest

Vom 27. Juni bis 24. August findet die 10. Auflage der Veranstaltungsreihe in Olbernhau statt.

Auf dem Areal der Saigerhütte in Olbernhau findet vom 27. Juni bis 24. August die 10. Auflage der Veranstaltungsreihe Grünthaler Sommer statt. Gestartet wird mit dem Weinfest am Hotel Saigerhütte. Winzer aus den bekanntesten Weinbauregionen Deutschlands laden zum Probieren ein, teilt der Regiebetrieb Kultur und Tourismus mit. Am zweiten...