Erzgebirge: Historische Puppenhäuser im Museum zu sehen

Marienberg
In Mauersberg wird „Verspieltes vom Dachboden“ gezeigt.
Das Mauersberger-Museum zeigt seit Samstag eine neue Sonderausstellung mit dem Titel „Verspieltes vom Dachboden“. Zu sehen sind unter anderem historische Puppenhäuser, Kaufläden und Pferdeställe. Mit Ursula Knoll (r.) und Carla Pecher haben die etwa 30 Exponate zwei Sammlerinnen aus der Region bereitgestellt. Eröffnet worden ist die Schau...
