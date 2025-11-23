Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Landrat Rico Anton hat jüngst Ehrenzeichen für ehrenamtliches Engagement vergeben.
Landrat Rico Anton hat jüngst Ehrenzeichen für ehrenamtliches Engagement vergeben.
Marienberg
Erzgebirge: Landrat ehrt ehrenamtliches Engagement
Redakteur
Von Babette Zaumseil
122 Kameradinnen und Kameraden von Feuerwehren, aus dem Katastrophenschutz und dem Rettungsdienst wurden ausgezeichnet.

122 Kameradinnen und Kameraden von Feuerwehren, aus dem Katastrophenschutz und dem Rettungsdienst aus den Regionalbereichen Aue-Schwarzenberg/Stollberg sowie Annaberg/Marienberg haben jüngst Ehrenzeichen für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement erhalten. Das nutzte Landrat Rico Anton einer Pressemitteilung zufolge außerdem, um zwei...
