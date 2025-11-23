Erzgebirge: Landrat ehrt ehrenamtliches Engagement

122 Kameradinnen und Kameraden von Feuerwehren, aus dem Katastrophenschutz und dem Rettungsdienst wurden ausgezeichnet.

122 Kameradinnen und Kameraden von Feuerwehren, aus dem Katastrophenschutz und dem Rettungsdienst aus den Regionalbereichen Aue-Schwarzenberg/Stollberg sowie Annaberg/Marienberg haben jüngst Ehrenzeichen für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement erhalten. Das nutzte Landrat Rico Anton einer Pressemitteilung zufolge außerdem, um zwei...