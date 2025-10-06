Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Drei Männer haben in Reitzenhain ihre Geldstrafen gezahlt.
Drei Männer haben in Reitzenhain ihre Geldstrafen gezahlt. Bild: Symbolfoto: Kristian Hahn
Drei Männer haben in Reitzenhain ihre Geldstrafen gezahlt.
Drei Männer haben in Reitzenhain ihre Geldstrafen gezahlt. Bild: Symbolfoto: Kristian Hahn
Marienberg
Erzgebirge: Männer zahlen an Grenze ihre offenen Geldstrafen
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für einen der Kontrollierten geht die Reise zwar auch weiter, allerdings zu Fuß. Sein Auto bleibt stehen.

Nachdem sie ihre Geldstrafen am Wochenende an der Grenze in Reitzenhain bezahlt haben, durften drei Männer ihre Reisen fortsetzen – einer von ihnen allerdings zu Fuß. Zunächst kontrollierten Bundespolizisten am Sonnabend gegen 20 Uhr einen rumänischen Staatsangehörigen (49). Sie stellten eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung fest. Wegen...
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:09 Uhr
2 min.
Kabinett beschließt Entwurf für neues Bundespolizeigesetz
Mit dem neuen Bundespolizeigesetz werden die Befugnisse der Bundespolizei deutlich ausgeweitet.
Die Bundespolizei soll neue Kompetenzen bekommen. Dabei geht es unter anderem um Drohnenabwehr. Aber auch Abschiebungen sind Thema.
22.09.2025
2 min.
Grenzkontrollen im Erzgebirge: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle
Die Bundespolizei konnte in Reitzenhain zwei per Haftbefehl Gesuchte aufspüren.
Am Grenzübergang Reitzenhain spürte die Bundespolizei zwei Männer auf, gegen die Ausschreibungen zur Strafvollstreckung vorlagen. Es ging um Strafgelder in vierstelliger Höhe.
Joseph Wenzel
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
29.09.2025
2 min.
Gefängnis statt Einreise: Haftbefehle bei Grenzkontrollen im Erzgebirge vollstreckt
Die Bundespolizei kontrollierte erneut an der Grenze zu Tschechien in Reitzenhain.
Bundespolizisten hatten bei ihrer Kontrolle an der Grenze zu Tschechien Erfolg: Am Wochenende wurden in Reitzenhain mehrere Haftbefehle vollstreckt. Es ging teils um Strafgelder in vierstelliger Höhe.
Jakob Nützler
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
