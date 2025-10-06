Erzgebirge: Männer zahlen an Grenze ihre offenen Geldstrafen

Für einen der Kontrollierten geht die Reise zwar auch weiter, allerdings zu Fuß. Sein Auto bleibt stehen.

Nachdem sie ihre Geldstrafen am Wochenende an der Grenze in Reitzenhain bezahlt haben, durften drei Männer ihre Reisen fortsetzen – einer von ihnen allerdings zu Fuß. Zunächst kontrollierten Bundespolizisten am Sonnabend gegen 20 Uhr einen rumänischen Staatsangehörigen (49). Sie stellten eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung fest. Wegen... Nachdem sie ihre Geldstrafen am Wochenende an der Grenze in Reitzenhain bezahlt haben, durften drei Männer ihre Reisen fortsetzen – einer von ihnen allerdings zu Fuß. Zunächst kontrollierten Bundespolizisten am Sonnabend gegen 20 Uhr einen rumänischen Staatsangehörigen (49). Sie stellten eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung fest. Wegen...