Erzgebirge: Mehrere Fahrzeuge in Unfall verwickelt – Eine Person schwer, zwei leicht verletzt

Am Montagnachmittag sind auf der B 174 nahe Marienberg drei Pkw kollidiert. Es gab mehrere Verletzte und hohen Sachschaden. Die Fahrbahn war bis in die Nacht hinein gesperrt.

Ein Unfall hat sich am Montagnachmittag gegen 17 Uhr im Erzgebirge ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mittelt, war ein 41-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße 174 aus Richtung Zschopau in Richtung Reitzenhain unterwegs. Im Bereich zwischen Lauta und Marienberg geriet der Mercedes am Ausgang einer lang gezogenen Rechtskurve...