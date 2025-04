Erzgebirge: Mehrere Straßen werden gesperrt

In Marienberg und Kühnhaide werden unter anderem Stromkabel verlegt und das Stromnetz ausgebaut.

Mehrere Straßen sind in den nächsten Tagen in Marienberg und Kühnhaide gesperrt. Dies betrifft vom 14. bis voraussichtlich 30. April im Zuge des Stromnetzausbaus die Zufahrt zu den Wohnblöcken 70 bis 80 zwischen Zschopauer Straße und Am Abrahamschacht. Eine Einbahnstraße führt in der Zeit über die Zschopauer Straße. Da zudem der Rosenweg...