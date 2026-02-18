Erzgebirge: Mercedes-Lkw mit Hänger kippt in Straßengraben

Marienberg
Laut Polizei war der 53-jährige Lkw-Fahrer auf dem Neuen Brückenweg in Pobershau unterwegs, als der Laster nach rechts von der Fahrbahn abkam.
Ein Lastkraftwagen Mercedes mit Anhänger ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Pobershau in den Straßengraben gekippt, was einen hohen Sachschaden zur Folge hatte. Darüber informierte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz in einer Pressemeldung am Mittwoch. Laut Polizeibericht war der 53-jährige Lkw-Fahrer gegen 11 Uhr auf...
