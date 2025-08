Erzgebirge: Moldauer in Heimatland abgeschoben

Gegen den Mann bestand der Verdacht des unerlaubten Aufenthaltes ohne erforderlichen Aufenthaltstitel.

Reitzenhain.

Die Kontrolle durch Bundespolizisten hat für einen Moldauer in seinem Heimatland geendet. Passiert war Folgendes: Am 30. Juli hielten die Beamten gegen 8.15 Uhr in Reitzenhain einen in Richtung Tschechien fahrenden Kleinbus mit moldauischer Zulassung an. Ein darin sitzender 24-jähriger moldauischer Staatsangehöriger wies sich mit einem gültigen Reisepass aus. Bei der Prüfung seines Aufenthaltsstatus wurde festgestellt, dass er sich schon längere Zeit im Bundesgebiet aufhält und gegen ihn eine Einreiseverweigerung in das Schengengebiet besteht. Somit bestand der Verdacht des unerlaubten Aufenthaltes ohne erforderlichen Aufenthaltstitel. Der Mann wurde am 31. Juli über den Flughafen Frankfurt/Main abgeschoben. (bz)