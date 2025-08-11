Erzgebirge: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verunglückt

Bei einem Unfall in Dörnthal ist ein Motorradfahrer (48) gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Er erlitt schwerste Verletzungen, an denen er noch am Unfallort verstarb.

Ein Motorradfahrer (48) ist bei einem Unfall am Sonntag im Olbernhauer Ortsteil Dörnthal tödlich verunglückt. Laut Polizei war der Mann mit einer Aprilia gegen 18 Uhr auf der Freiberger Straße (S 215) in Richtung B 171 unterwegs, als vor ihm ein Moped-Fahrer (15) nach derzeitigem Kenntnisstand seine Geschwindigkeit verringerte. Um nicht mit... Ein Motorradfahrer (48) ist bei einem Unfall am Sonntag im Olbernhauer Ortsteil Dörnthal tödlich verunglückt. Laut Polizei war der Mann mit einer Aprilia gegen 18 Uhr auf der Freiberger Straße (S 215) in Richtung B 171 unterwegs, als vor ihm ein Moped-Fahrer (15) nach derzeitigem Kenntnisstand seine Geschwindigkeit verringerte. Um nicht mit...