Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Bild: Symbolfoto: Daniel Vogl/dpa
Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Bild: Symbolfoto: Daniel Vogl/dpa
Marienberg
Erzgebirge: Opel-Fahrer prallt gegen Brückengeländer und fährt weiter
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein Opel prallte in Olbernhau gegen ein Brückengeländer. Der Fahrer setzte die Fahrt fort. Zeugen beobachteten das und informierten die Polizei.

Ein 85-jähriger Opel-Fahrer ist am Sonntagabend in Olbernhau mit einem Brückengeländer kollidiert und danach weitergefahren. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag berichtete, wollte der Mann gegen 18.20 Uhr mit seinem Opel von der Freiberger Straße nach links in die Marktstraße abbiegen. Dabei kam er laut Polizeibericht von der Fahrbahn...
