  • Erzgebirge: Polizei ermittelt gegen 53-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung

In Seiffen ist es zu einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr gekommen.
In Seiffen ist es zu einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr gekommen.
Marienberg
Erzgebirge: Polizei ermittelt gegen 53-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zuvor war es in Seiffen zu einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr gekommen.

Die Polizei ermittelt gegen einen 53-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung. Der Mann wollte am Sonntagnachmittag mit seinem BMW eine Absperrung in der Bahnhofstraße in Seiffen durchfahren. Ein Security-Mitarbeiter (36) signalisierte ihm, dass er stoppen solle, da die Durchfahrt nur unter bestimmten Auflagen erlaubt sei....
