Erzgebirge: Polizei ermittelt gegen 53-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung

Zuvor war es in Seiffen zu einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr gekommen.

Die Polizei ermittelt gegen einen 53-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung. Der Mann wollte am Sonntagnachmittag mit seinem BMW eine Absperrung in der Bahnhofstraße in Seiffen durchfahren. Ein Security-Mitarbeiter (36) signalisierte ihm, dass er stoppen solle, da die Durchfahrt nur unter bestimmten Auflagen erlaubt sei....