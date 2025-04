Erzgebirge: Polizei ertappt mutmaßliche Diebesbande

Insgesamt wurden in Olbernhau vier Männer dingfest gemacht. Die Ermittlungen der Beamten drehen sich jetzt nicht nur um den Verdacht des Bandendiebstahls.

Olbernhau.

Die Polizei hat am Dienstagabend in Olbernhau eine mutmaßliche Diebesbande ertappt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, wurden die Beamten zu einem Einkaufsmarkt in der Straße Am Gessingplatz gerufen. Der Grund für den Einsatz waren zunächst zwei mutmaßliche Ladendiebe, die im Markt einen Einkaufswagen mit Waren im Gesamtwert von rund 500 Euro beladen hatten. Anschließend soll das Duo versucht haben, mit dem Wagen den Markt über den Eingangsbereich ohne zu bezahlen zu verlassen. Eine Mitarbeiterin des Supermarktes war auf das Geschehen aufmerksam geworden, informierte die Polizei und hatte umgehend kurzzeitig die Eingangstür verschlossen.

Die Beamten stellten kurz darauf die beiden Tatverdächtigen im Kassenbereich. Bei ihnen handelt es sich um tschechische Staatsbürger (23, 37). Nach Sichtung der Bilder von Überwachungskameras wurde zudem bekannt, dass die Gestellten mit zwei weiteren jungen Männern den Markt betreten hatten. Die augenscheinlichen Komplizen waren im Anschluss mit diversen Waren an eine Kasse gegangen und hatten die Mitarbeiterin in ein Gespräch verwickelt, offenbar, damit der 23- sowie der 37-Jährige unbemerkt die Örtlichkeit verlassen hätten können.

Eine weitere Streifenwagenbesatzung machte die vermeintlichen Komplizen (19, 20), die den Markt zwischenzeitlich verlassen hatten, in einem in der Nähe abgestellten Pkw ausfindig. Die vier Landsmänner wurden auf ein Polizeirevier gebracht. Bei der Überprüfung des Quartetts fanden die Einsatzkräfte in der Gürteltasche des 37-Jährigen ein Multitool sowie vier Cliptütchen mit kristalliner Substanz. Bei dem 19-Jährigen stellten die Polizisten ein Taschenmesser und ebenfalls ein Cliptütchen mit kristalliner Substanz fest. Auch beim 20-Jährigen wurden die Streifenpolizisten fündig. Er hatte Betäubungsmittel-Utensilien mit Drogenanhaftungen bei sich. Gegen die drei Männer wurden entsprechende Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Das Quartett wurde mittlerweile auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Chemnitz aus dem Polizeirevier entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls sowie zu den weiteren angezeigten Delikten dauern unterdessen an. (bz)