Erzgebirge: Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf der B 174

Bei der Kollision mit einem Außenspiegel ist Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro entstanden.

Marienberg.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am 2. Oktober auf der Bundesstraße 174 in Marienberg ereignet hat. Demnach war ein schwarzer VW Touran gegen 10.30 Uhr auf der Straße aus Richtung Tschechien kommend unterwegs, als ihm rund 500 Meter nach der Abfahrt Dörfel ein derzeit unbekannter Pkw, der sich gerade im Überholvorgang befand, entgegenkam und mit dessen Außenspiegel kollidierte. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Im nachfolgenden Verkehr kam es daraufhin zu einem Auffahrunfall. Der Verursacher verließ die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Marienberg zu melden. (bz) Telefon 03735 6060