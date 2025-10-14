Erzgebirge: Polizei zieht alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr

Der 52-Jährige geriet mit seinem Mercedes-Sattelzug auf der B 171 in Zöblitz in eine Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille.

Einen alkoholisierten Lastkraftwagenfahrer hat eine Polizeistreife am Montagmittag in Zöblitz aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeibericht ist bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 171 in dem Marienberger Ortsteil gegen 13 Uhr ein Mercedes-Sattelzug angehalten worden. Während der Kontrolle, so ein Sprecher der...