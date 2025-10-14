Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Lkw-Fahrer ist am Montagmittag auf der B 171 in Zöblitz mit 1,64 Promille erwischt worden.
Ein Lkw-Fahrer ist am Montagmittag auf der B 171 in Zöblitz mit 1,64 Promille erwischt worden. Bild: Symbolfoto: Uwe Anspach/dpa
Ein Lkw-Fahrer ist am Montagmittag auf der B 171 in Zöblitz mit 1,64 Promille erwischt worden.
Ein Lkw-Fahrer ist am Montagmittag auf der B 171 in Zöblitz mit 1,64 Promille erwischt worden. Bild: Symbolfoto: Uwe Anspach/dpa
Marienberg
Erzgebirge: Polizei zieht alkoholisierten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 52-Jährige geriet mit seinem Mercedes-Sattelzug auf der B 171 in Zöblitz in eine Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille.

Einen alkoholisierten Lastkraftwagenfahrer hat eine Polizeistreife am Montagmittag in Zöblitz aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeibericht ist bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 171 in dem Marienberger Ortsteil gegen 13 Uhr ein Mercedes-Sattelzug angehalten worden. Während der Kontrolle, so ein Sprecher der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
26.08.2025
1 min.
Polizeikontrolle im Erzgebirge: Alkoholfahne verrät Autofahrer
Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,26 Promille.
Als die Polizei am Montagvormittag in Olbernhau einen Suzuki anhielt, nahmen sie Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht.
Holk Dohle
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
14:00 Uhr
1 min.
Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer in Frankenberg
Ein Alkoholtest (Symbolfoto) hat für einen Frankenberger Folgen.
1,28 Promille ergab ein Atemalkoholtest bei einem 62-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle.
Grit Baldauf
Mehr Artikel