Erzgebirge: Polizeikontrolle endet mit mehreren Anzeigen

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Lauta nehmen Polizisten Alkoholgeruch bei einem VW-Fahrer wahr.

Lauta.

Mit mehreren Anzeigen hat die Fahrt eines 45-Jährigen im Marienberger Ortsteil Lauta am Montagabend ihr Ende gefunden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag berichtet, wurden der Mann und sein VW kurz vor 22 Uhr in der Lautaer Hauptstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem 45-Jährigen wahr. Ein bei ihm vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine. Für den Mann folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheines sowie Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens unter berauschenden Mitteln, heißt es abschließend. (bz)