Erzgebirge: Radfahrerin „eiert“ mit 1,7 Promille durchs Dorf

Marienberg
In Schlangenlinien unterwegs war eine E-Bike-Fahrerin in Krumhermersdorf. Kein Wunder: Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab 1,7 Promille.
In Schlangenlinien unterwegs war in der Nacht von Montag zum Dienstag eine E-Bike-Fahrerin auf der Bornwaldstraße im Zschopauer Ortsteil Krumhermersdorf. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag in einer Pressemeldung weiter mitteilte, fehlte an dem Fahrrad der Frau die Beleuchtung. Dies war einer Polizeistreife aufgefallen, heißt es im...
