Erzgebirge: Schafskälte schlägt im Juni zu

In sechs Nächten in Folge sanken die Tiefstwerte in den einstelligen Bereich. Die kälteste Nacht in Olbernhau war jene zum 12. Juni mit 4 Grad. Unmittelbar über dem Erdboden ging es auf 1,8 Grad zurück.

Nach einem zu kühlen Mai mit gefühlten Dauereisheiligen stellte sich die Frage, ob sich diese zu kühle Witterung im Juni nahtlos mit der Schafskälte fortsetzt. Zunächst nicht, denn sehr milde Nächte und angenehme Tagestemperaturen prägten den Monatsbeginn, genauso wie einige kräftige Schauer und recht wenig Sonnenschein.